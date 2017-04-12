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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 12:55 Андрей Миленин

Песков не исключил возможности встречи Путина с Тиллерсоном

Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США могут доложить о результатах переговоров российскому президенту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что российский президент Владимир Путин может принять главу МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел и госсекретаря, и если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», — сказал Песков, уточнив, что определенная вероятность такой встречи присутствует.

Ранее сообщалось, что в Москве начались переговоры Лаврова и Тиллерсона. Главы внешнеполитических ведомств обсуждают двустороннее сотрудничество, ситуацию в Сирии и на корейском полуострове.

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