Мир Андрей Миленин Песков не исключил возможности встречи Путина с Тиллерсоном Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США могут доложить о результатах переговоров российскому президенту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что российский президент Владимир Путин может принять главу МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



«Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел и госсекретаря, и если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», — сказал Песков, уточнив, что определенная вероятность такой встречи присутствует.



Ранее сообщалось, что в Москве начались переговоры Лаврова и Тиллерсона. Главы внешнеполитических ведомств обсуждают двустороннее сотрудничество, ситуацию в Сирии и на корейском полуострове.