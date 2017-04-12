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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 13:10 Надежда Конобеевская

Петербургский депутат предложил ограничения для трудовых мигрантов

Поправки направлены на сокращение миграционных потоков и усиление безопасности

Иностранцам, которые едут работать в Россию без виз и приглашения принимающей стороны, следует запретить въезд в страну. Так считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, который подготовил поправки в ряд российских законов для трудовых мигрантов. Как рассказал «Известиям» парламентарий, главная суть изменений — новая концепция миграционной политики РФ, направленная на сокращение миграционных потоков.

Кроме того, депутат выступает за  запрет для таких мигрантов на работу в общеобразовательных учреждениях, а также на массовых мероприятиях, стратегических объектах и предприятиях.

По словам Анохина, поправки касаются и закона о противодействии терроризму — человек, который сдает жилье в аренду, должен уведомлять управляющую компанию и ТСЖ о жильцах, предоставлять паспортные данные и другую информацию.

«Дело в том, что у нас сформирован теневой рынок легализации иностранной рабочей силы. По сути, справки, экзамены — фикция, которую без всякого контроля гражданину можно получить за деньги.  Сформированы тысячи юридических компаний, которые лазейки ищут в законе, это высокодоходный бизнес, который дошел до таких размеров, что это уже угрожает национальной безопасности», — пояснил Анохин.

Депутат отметил, что по этой причине необходимо полностью «поставить миграционные потоки под государственный контроль» для обеспечения безопасности граждан.

По словам парламентария, важны и вопросы отношений на рынке труда, где идет вытеснение граждан РФ. Кроме того, иностранец, который приезжает сюда по патентной системе, по сути, собирает последние деньги и приезжает сюда, а потом у него здесь нет ни копейки, он попадает в руки «теневиков», которые его используют, как рабсилу», добавил Анохин — это лишь усиливает работу радикальных организаций.

«Я написал новую концепцию [миграционной политики] и разослал ее Вячеславу Володину, Валентине Матвиенко, представителям силового блока, внес в ЗакС Петербурга, они будут рассмотрены и в случае принятия — направлены в Госдуму для дальнейшего принятия», — заключил депутат.

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