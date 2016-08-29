Российские паралимпийцы могут пропустить зимние Игры в 2018 году

Международный паралимпийский комитет (IPC) не сообщил Паралимпийскому комитету России (ПКР) о критериях восстановления членства в международной организации. По мнению вице-президента ПКР, 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, это может привести к тому, что российские спортсмены пропустят зимнюю Паралимпиаду-2018.

Как пояснила Баталова в интервью агентству «Р-Спорт», лишение членства в IPC означает, что в следующем году российские паралимпийцы не смогут участвовать в соревнованиях.

«Мы не сможем <…> выигрывать квоты, ив 2018-м году зимние Паралимпийские игры пройдут мимо нас»,— сказала Баталова.

Вице-президент ПКР также пожаловалась, что IPC не называет условия восстановления членства и в ПКР не понимают, что делать дальше.

«Нужно судиться до конца, а не подставлять вторую щеку, когда по одной уже дали»,— подчеркнула Баталова.

Ранее «Известия» писали, что в центре канадского города Торонто состоялась массовая акция в поддержку российской паралимпийской сборной, отстраненной от Игр в Рио-де-Жанейро. В мероприятии приняли участие около 100 выходцев из России, проживающих в настоящее время в Канаде.



Напомним, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил коллективный иск российских паралимпийцев на решение о дисквалификации ПКР. Ведомство обжаловало решение CAS в Швейцарском федеральном суде, апелляция будет рассмотрена в понедельник.

С просьбами предоставить индивидуальный допуск в МПК обратились 23 российских спортсмена: пловчиха Олеся Владыкина, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Алексей Ашапатов, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Алексей Обыденнов, Наталья Януто, Светлана Мошкович, Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.

На Паралимпиаде в Рио должны были выступить 267 спортсменов из России, но МПК уже начал перераспределять квоты национальной сборной РФ. В частности, 22 лицензии достались американским паралимпийцам.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

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