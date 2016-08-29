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Задержанный в Армении Миронов оказался сотрудником компании «Синезис»

27 августа в Армении по запросу США был задержан 30-летний москвич

Задержанный в аэропорту Еревана гражданин России Сергей Миронов является сотрудником московского офиса компании «Синезис». Об этом сообщил представитель компании.

«Политика нашей компании такая, что мы пока не комментируем ситуацию, связанную с Мироновым», — сказал он агентству «РИА Новости».

Однако, в «Синезисе» подтвердили, что Миронов действительно является сотрудником компании и работает в московском офисе.

Напомним, гражданин России Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

Он был задержан в аэропорту Еревана, а информацию о его задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсесян. По словам представителя защиты, мужчина обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий.

При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

По словам Карена Нерсесяна, сейчас россиянин находится в изоляторе, и суд в понедельник, 29 августа, может вынести решение об экстрадиции задержанного в США.

Отметим, что Госдепартамент США не стал комментировать ситуацию с задержанием в аэропорту Еревана российского гражданина Сергея Миронова. Глава пресс-службы Госдепа Элизабет Трюдо переадресовала все вопросы по этому поводу к местным властям, которые задержали россиянина.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Задержанный в Армении Миронов оказался сотрудником компании «Синезис»

27 августа в Армении по запросу США был задержан 30-летний москвич

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