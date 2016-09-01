Банки нашли способ использовать дактилоскопию с учетом правил FATF

В июне после сессии FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) встал вопрос о возможности применения биометрических технологий в России из-за отсутствия базы биометрических данных россиян. По требованиям FATF банки должны проверять паспорта клиентов, а также сверять их отпечатки пальцев по базе биометрических данных при первом приеме на обслуживание, а также если сумма операции превышает €15 тыс. Крупнейшие российские банки оценили ограничения FATF и нашли способ внедрить биометрию в своей деятельности. Как сообщили «Известиям» в Сбербанке и Бинбанке, инновации будут применяться для подтверждения операций уже идентифицированных по паспорту клиентов в отделениях, а также для их авторизации при входе в интернет- и мобильный банк (если клиент — владелец смартфона). При подтверждении операций в отделениях по биометрическим данным паспорт не потребуется. По мнению экспертов, предложенный банками подход может стать стимулом для формирования единой базы биометрических данных.



На июньской сессии FATF вопрос возможности внедрения биометрии в России был одним из основных среди обсуждавшихся. После сессии источник, близкий к Росфинмониторингу, пояснил «Известиям», что «хотя для FATF личное присутствие клиента не является самоцелью, однако никто не отменял десятую рекомендацию FATF, которая содержит требование подтверждать личность клиента с использованием надежных, независимых первичных документов, данных и информации». К тому же в России нет базы биометрических данных и официально созданной базы голосов, отмечалось на сессии FATF и после нее на закрытой встрече в рамках МФК, на которой присутствовали исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, представители Росфинмониторинга. На ней также много говорилось о новых способах идентификации клиентов и их соответствии требованиям группы.

Спустя месяц Сбербанк объявил тендер на разработку решений по биометрии. Сначала биометрические технологии будут протестированы для идентификации персонала, авторизации сотрудников при входе в автоматизированные системы госбанка (чтобы исключить внутреннее мошенничество: возможность сотрудников выдавать себя за другого, обмен учетными записями). Будет создана база биометрических данных персонала. В дальнейшем опыт будет использоваться при работе с клиентами. Соответственно, база биометрических данных будет расширена (до 80 млн образцов). Смысл в том, что уже действующие клиенты госбанка смогут дать согласие на использование своих биометрических данных для подтверждения операций в отделениях на сумму до €15 тыс., как того требует FATF. В случае если гражданин дает такое согласие, трансакцию он сможет подтвердить с помощью биометрического параметра — например, по отпечатку пальца или другому биометрическому параметру. В этом случае держать паспорт всегда при себе не потребуется: данные уже «знакомых» клиентов, которые с их согласия есть в базе, будут использоваться для подтверждения операций.

Бинбанк, в свою очередь, начал внедрение биометрии для категории клиентов, активно пользующихся дистанционными каналами обслуживания. Банк работает над различными методами авторизации и идентификации с помощью биометрии. По словам Алексея Дегтярева, директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка, в части авторизации нет никаких ограничений — банк может проводить ее как угодно (это может быть, в частности, логин с паролем, отпечаток пальца, голосовая авторизация). Авторизация позволяет, к примеру, войти в мобильное банковское приложение.

— В части идентификации клиентов Бинбанк работает в рамках российского законодательства, которое позволяет проводить идентификацию по паспорту или банковской карте с PIN-кодом (если речь, к примеру, идет о выдаче денег в банкомате), — пояснил представитель Бинбанка. — Однако на перспективу в качестве эксперимента мы прорабатываем другие способы идентификации, прежде всего — по лицу.

Алексей Дегтярев пояснил, что банк поддерживает подход, при котором сбор биометрических данных осуществляется именно в дистанционных каналах (пример: мобильный телефон — отпечаток пальца, голос, фото лица или банкомат с камерой) максимально широким способом.

— Создание единого хранилища биометрических данных за счет банков вряд ли будет выгодно экономически, — считает представитель Бинбанка.

По словам управляющего партнера АО «2К» Тамары Касьяновой, биометрические данные — один из надежных способов идентификации человека.

— Если мы говорим о физическом контакте, то биометрическая идентификация, безусловно, может быть использована, — рассуждает Тамара Касьянова. — И требования FATF в этом отношении действительно могут стать стимулом для формирования единой базы биометрических данных.

По словам предправления банка «Югра» Дмитрия Шиляева, применение биометрии в банковской деятельности вполне разумно.

— Она дает клиентам банка альтернативный способ идентификации, что повышает уровень комфорта при обращении в кредитную организацию, — полагает Дмитрий Шиляев. — Очень многие сталкивались с ситуацией, когда нужно быстро решить какой-то вопрос, который появился внезапно, но в отделении не могут помочь, поскольку клиент не взял с собой паспорт. Использование биометрии в данном случае — отличное решение, и ограничение в €15 тыс. позволяет решить практически любой неотложный вопрос. Минусом данного решения является только дороговизна внедрения, поскольку речь идет об относительно новой для банковского бизнеса технологии.

Глава банка «Югра» сомневается, что биометрия будет пользоваться популярностью у клиентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку большая часть населения крайне консервативна.

— Но в долгосрочной перспективе люди, без сомнения, будут очень активно соглашаться на новые способы идентификации, поскольку это удобно и существенно повышает уровень безопасности, — отметил Дмитрий Шиляев.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что вопрос находится в компетенции Росфинмониторинга. На момент написания заметки Росфинмониторинг не сформировал позицию по способам применения биометрических технологий в банковской деятельности.

Биометрические технологии используются в мире давно (в криминалистике, при выдаче виз и паспортов), их применение в финансовой сфере — перспективное направление, учитывая, что мы живем в эру смартфонов. По экспертным оценкам, около 50% американцев контролирует свои финансовые операции с помощью смартфона с использованием биометрии, а в странах Европы средний показатель использования такого мобильного банкинга среди владельцев мобильных телефонов составляет 41%.