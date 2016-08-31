Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Туроператоры назвали цены туров в Турцию после возобновления чартеров

Недельный отдых в формате «всё включено» обойдется российским парам в сумму от 33 тыс. рублей

Туроператоры определились с ценовой политикой в отношении путевок в Турцию. Возобновленные чартерные рейсы позволили установить расценки от 33 тыс. рублей за двоих при размещении в трехзвездочном отеле на неделю.

По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры предлагают путевки из Москвы на 7–9 ночей по цене от 33 до 52 тыс. рублей за двоих. В регионах цены выше: подобный тур из Самары обойдется в 45 тыс. рублей, из Ростова-на-Дону — в 38 тыс., из Екатеринбурга — в 50 тыс. рублей.

Для сравнения: как ранее писали «Известия», при наличии только регулярных рейсов в Турцию цена путевок летом этого года колебалась от 30–35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей на одного человека в неделю.

По данным АТОР, ажиотажного спроса на турецкие курорты в ближайшее время не ожидается. Интерес к направлению станет понятен к концу текущей недели, когда будет известна загрузка первых чартерных рейсов.

Напомним, 30 августа Росавиация согласовала первые заявки российских авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турцию, а днем позже стало известно, что главное управление гражданской авиации Турции выдало разрешение на выполнение 63 еженедельных рейсов в Анталью из России.

Читайте также:

В Турции хотят разрешить расплачиваться российскими рублями

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Туроператоры назвали цены туров в Турцию после возобновления чартеров

Недельный отдых в формате «всё включено» обойдется российским парам в сумму от 33 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке