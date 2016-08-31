Туроператоры назвали цены туров в Турцию после возобновления чартеров

Туроператоры определились с ценовой политикой в отношении путевок в Турцию. Возобновленные чартерные рейсы позволили установить расценки от 33 тыс. рублей за двоих при размещении в трехзвездочном отеле на неделю.

По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры предлагают путевки из Москвы на 7–9 ночей по цене от 33 до 52 тыс. рублей за двоих. В регионах цены выше: подобный тур из Самары обойдется в 45 тыс. рублей, из Ростова-на-Дону — в 38 тыс., из Екатеринбурга — в 50 тыс. рублей.

Для сравнения: как ранее писали «Известия», при наличии только регулярных рейсов в Турцию цена путевок летом этого года колебалась от 30–35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей на одного человека в неделю.

По данным АТОР, ажиотажного спроса на турецкие курорты в ближайшее время не ожидается. Интерес к направлению станет понятен к концу текущей недели, когда будет известна загрузка первых чартерных рейсов.

Напомним, 30 августа Росавиация согласовала первые заявки российских авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турцию, а днем позже стало известно, что главное управление гражданской авиации Турции выдало разрешение на выполнение 63 еженедельных рейсов в Анталью из России.

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