На месте гибельного пожара в Алтуфьево нашли нелегальные склады

В ходе проверки прокуратура Москвы обнаружила 11 нелегальных построек на территории складского комплекса в Алтуфьево, где ранее произошел пожар. Общая площадь самовольно возведенных объектов составляет 2 тыс. кв. м. Материалы проверки уже направлены в префектуру. Постройки снесут в ближайшее время.

Ранее «Известия» писали о том, что четыре года назад Генпрокуратура уже проверяла сгоревшую типографию, однако никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, пожар произошел утром в субботу, 27 августа. Погибли 17 человек, из которых 14 были гражданами Киргизии. Тела погибших в понедельник были доставлены в Киргизию.

Читать также:



Сергей Лавров пообещал наказать виновников пожара в Москве



