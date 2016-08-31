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На месте гибельного пожара в Алтуфьево нашли нелегальные склады

Прокуратура постановила снести 11 самовольно построенных объектов на территории складского комплекса в Москве, где ранее из-за пожара скончались 17 человек

В ходе проверки прокуратура Москвы обнаружила 11 нелегальных построек на территории складского комплекса в Алтуфьево, где ранее произошел пожар. Общая площадь самовольно возведенных объектов составляет 2 тыс. кв. м. Материалы проверки уже направлены в префектуру. Постройки снесут в ближайшее время.

Ранее «Известия» писали о том, что четыре года назад Генпрокуратура уже проверяла сгоревшую типографию, однако никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, пожар произошел утром в субботу, 27 августа. Погибли 17 человек, из которых 14 были гражданами Киргизии. Тела погибших в понедельник были доставлены в Киргизию.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

На месте гибельного пожара в Алтуфьево нашли нелегальные склады

Прокуратура постановила снести 11 самовольно построенных объектов на территории складского комплекса в Москве, где ранее из-за пожара скончались 17 человек

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