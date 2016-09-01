Роуссефф: сенаторы совершили парламентский переворот

Президент Бразилии Дилма Роуссефф после голосования по вопросу объявления ей импичмента назвала процесс парламентским переворотом в Бразилии.

«Они (сенаторы) решили прервать полномочия президента, не совершившего никакого преступления. Они обвинили невиновного и совершили парламентский переворот»,— приводит агентство Франс Пресс слова Роуссефф, которые она произнесла на встрече со своими сторонниками.

Дилма Роуссефф добавила, что совместно со своими сторонниками она продолжит политическую деятельность и будет придерживаться курса «на Бразилию, в которой правит народ».

Ранее «Известия» писали, что Сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Роуссефф. Голосование транслировалось в прямом эфире телевидения.

За импичмент отдал свой голос 61 сенатор, против отставки проголосовали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса сенаторов.

Временным главой государства до выборов 2018 года стал вице-президент Бразилии Мишел Темер.



Напомним, 12 мая сенаторы на полгода отстранили Роуссефф от должности. За импичмент проголосовали 55 сенаторов, против — 22. Сообщалось, что некоторое время сенат снова рассмотрит вопрос об отставке Роуссефф, и если ее одобрят две трети парламентариев, она окончательно уйдет со своего поста.

Комиссия по импичменту была создана парламентом Бразилии в марте. Десятки парламентариев призвали президента уйти в отставку, а решение о создании специальной комиссии было принято ими практически единогласно.

Процесс импичмента в отношении главы государства был запущен по инициативе оппозиции, обвиняющей Роуссефф в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.

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