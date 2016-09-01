В Бразилии начались массовые беспорядки после импичмента Роуссефф

Участники акции протеста, выступающие против состоявшегося импичмента президента Бразилии Дилмы Роуссефф, вступили в столкновения с военизированной полицией в центре крупнейшего бразильского города Сан-Паулу.

Как передает канал Globo, сотрудники правоохранительных органов применяет против участников беспорядков слезоточивый газ. Со стороны манифестантов в полицию летят камни и даже самодельные бомбы.

Также сообщается, что протестующие перегородили проезжую часть мешками с мусором, после чего подожгли их.

Ранее «Известия» писали, что Сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Роуссефф. Голосование транслировалось в прямом эфире телевидения.

За импичмент отдал свой голос 61 сенатор, против отставки проголосовали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса сенаторов.

Временным главой государства до выборов 2018 года стал вице-президент Бразилии Мишел Темер.

Напомним, 12 мая сенаторы на полгода отстранили Роуссефф от должности. За импичмент проголосовали 55 сенаторов, против — 22. Сообщалось, что некоторое время сенат снова рассмотрит вопрос об отставке Роуссефф, и если ее одобрят две трети парламентариев, она окончательно уйдет со своего поста.

Комиссия по импичменту была создана парламентом Бразилии в марте. Десятки парламентариев призвали президента уйти в отставку, а решение о создании специальной комиссии было принято ими практически единогласно.

Процесс импичмента в отношении главы государства был запущен по инициативе оппозиции, обвиняющей Роуссефф в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.

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