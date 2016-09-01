В Японии ввели пост министра экономических отношений с Россией

В Японии утвердили пост министра, отвечающего за экономические отношения с Россией. Эту должность получил Хиросигэ Сэко. Он будет совмещать ее с должностью министра экономики, торговли и промышленности. Ранее Сэко занимал пост главы координационного комитета по развитию связей с Российской Федерацией. Подобный шаг направлен на развитие российско-японских экономических отношений.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NHK.



Напомним, что план экономического сотрудничества двух стран премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи в мае этого года.



Ранее японские власти заявили, что в случае, если Курилы будут переданы Японии, россияне, проживающие на островах, смогут остаться там. По данным издания Mainichi, это и является частью «нового подхода» Японии в решении территориального спора между Москвой и Токио, о чем ранее говорил японский премьер-министр Синдзо Абэ во время своего визита в Сочи в мае текущего года.



Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды— Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 2 сентября на полях Восточного экономического форума.

В ходе переговоров Путин и Абэ обсудят реализацию доверенностей, достигнутых в Сочи 6 мая. Также запланирован обмен мнениями по широкому кругу двустороннего сотрудничества. В частности, речь идет о политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Глава японского правительства Синдзо Абэ согласует с президентом России Владимиром Путиным программу его визита в Японию, который, предположительно, состоится в декабре 2016 года.



Напомним, последняя к настоящему моменту встреча глав России и Японии прошла в Сочи 6 мая. Тогда Путин и Абэ обсудили мирный договор, организацию политического диалога между государствами, а также ситуацию на Украине и действия Северной Кореи.



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