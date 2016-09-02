Все мероприятия ВЭФа перенесены или отменены из-за паводка

Все мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием губернатора Приморья Владимира Миклушевского отменены или перенесены из-за паводка. Глава МЧС Владимир Пучков ввел в Приморском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Тело начальника главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, погибшего при исполнении служебных обязанностей, спасая своих подчиненных, водолазы извлекли из воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



За минувшие сутки число подтопленных домов в крае возросло в два раза — до 2,5 тыс. Проливные дожди размыли дороги, 17 населенных пунктов оказались отрезаны от соседних городов и сел. Около 12 тыс. жителей остаются без света. Более тысячи человек эвакуированы в пункты временного размещения. Во время спасательной операции в одном из наиболее пострадавших поселков ушел под воду «КамАЗ», сообщает ОТР.



Сложная ситуация и на Сахалине — там вода размыла более шестидесяти участков железной дороги.



По словам начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Дениса Ильинова, работа по восстановлению железной дороги займет несколько суток в связи с большим количеством размытых участков железнодорожного полотна дождем и селевыми потоками. «Работа затруднена тем, что всё это находится в труднодоступной местности», — сказал он.

В Приморье в ближайшие дни может прийти новый тайфун, предупреждают синоптики. Сейчас он приближается к побережью Японии.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Его основными темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



На встрече с инвесторами Приморья президент России Владимир Путин отметил, что власти предпринимают усилия для создания благоприятных условий ведения бизнеса.



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