Еще 84 российских паралимпийца подали иски в суд немецкого Бонна с требованием допустить их к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Сегодня утром в земельный суд Бонна были сданы заявления еще 84 российских атлетов, а в Верховный суд федеральной земли в Кельне поданы апелляции на вчерашнее решение по 10 российским атлетам с ходатайством о срочном рассмотрении», — приводит его слова официальный сайт спортивной организации.

Рожков добавил, что решения ожидаются в среду, 7 сентября.

Накануне «Известия» писали об отклонении судом Бонна исков 10 российских паралимпийцев.

Напомним, ранее более 200 российских паралимпийцев обратились в IPC с просьбой об индивидуальном допуске на Игры в Рио, после того как 7 августа комитет объявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а Паралимпийский комитет России лишен членства в организации. 15 августа ПКР опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

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