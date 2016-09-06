Десять спортсменов, чьи заявления были отклонены вчера, подали апелляции в Верховный суд федеральной земли в Кельне
Еще 84 российских паралимпийца подали иски в суд немецкого Бонна с требованием допустить их к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Сегодня утром в земельный суд Бонна были сданы заявления еще 84 российских атлетов, а в Верховный суд федеральной земли в Кельне поданы апелляции на вчерашнее решение по 10 российским атлетам с ходатайством о срочном рассмотрении», — приводит его слова официальный сайт спортивной организации.
Рожков добавил, что решения ожидаются в среду, 7 сентября.
Накануне «Известия» писали об отклонении судом Бонна исков 10 российских паралимпийцев.
Напомним, ранее более 200 российских паралимпийцев обратились в IPC с просьбой об индивидуальном допуске на Игры в Рио, после того как 7 августа комитет объявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а Паралимпийский комитет России лишен членства в организации. 15 августа ПКР опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.
Читайте также:
В Москве начались соревнования для отстраненных паралимпийцев
Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.