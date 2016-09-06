Генсек ООН призвал руководство Северной Кореи прекратить провокации

Глава международной организации подчеркнул, что действия республики являются нарушением резолюции Совбеза ООН
Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что пуски ракет, совершенные недавно Северной Кореей, являются нарушением резолюций Совбеза ООН. Его сообщение цитирует официальный представитель председателя организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, Генсек ООН от лица международного сообщества призвал Пхеньян прекратить провокации и вернуться на путь ядерного разоружения, сообщает ТАСС.
Напомним, 5 сентября КНДР провела пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Снаряды пролетели около 1 тыс. км и упали недалеко от японского острова Хоккайдо. После этого некоторые представители Совбеза ООН заявили о необходимости принятия срочных мер.
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