Минторг США расширил санкционный список российских компаний

По заявлению американского ведомства, эти меры направлены на ограничение лицензирования для экспорта и трансферта внутри страны
Вашингтон в очередной раз расширил санкционный список, введенный из-за украинского кризиса в отношении российских компаний, сообщили в профильном подразделении министерства торговли США.
Согласно документу, под действие ограничительной политики США попадает 81 компания и организация под 86 наименованиями. Из них 75 компаний — российские, причем семь организаций относятся конкретно к Крыму, который американская сторона обозначает под именем «крымский регион Украины». Кроме того, в список включены по две компании из Гонконга и Индии, сообщает ТАСС.
В основном санкционный список минторга дублирует аналогичный документ минфина США, однако в нем присутствуют 11 ранее не упомянутых компаний. В частности, ограничительная политика распространяется на организации «Ангстрем-М», «Джиован» (Giovan Ltd), «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед».
Как утверждает торговое ведомство, соответствующие меры направлены на ограничение лицензирования для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны.
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