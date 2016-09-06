Минторг США расширил санкционный список российских компаний

Вашингтон в очередной раз расширил санкционный список, введенный из-за украинского кризиса в отношении российских компаний, сообщили в профильном подразделении министерства торговли США.

Согласно документу, под действие ограничительной политики США попадает 81 компания и организация под 86 наименованиями. Из них 75 компаний — российские, причем семь организаций относятся конкретно к Крыму, который американская сторона обозначает под именем «крымский регион Украины». Кроме того, в список включены по две компании из Гонконга и Индии, сообщает ТАСС.

В основном санкционный список минторга дублирует аналогичный документ минфина США, однако в нем присутствуют 11 ранее не упомянутых компаний. В частности, ограничительная политика распространяется на организации «Ангстрем-М», «Джиован» (Giovan Ltd), «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед».

Как утверждает торговое ведомство, соответствующие меры направлены на ограничение лицензирования для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны.

Читайте также:



США отменили санкции против «Рособоронэкспорта» по обслуживанию Ми-17



Путин не видит смысла обсуждать с Обамой санкции​​​​​​​

