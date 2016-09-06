Госдеп США объяснил отказ Обамы встречаться с президентом Филиппин

Причиной отмены встречи президента США Барака Обамы с главой Филиппин Родриго Дутерте стали высказывания, которые тот позволил себе в адрес американского лидера. Они вызывают сомнение в продуктивности такой встречи, заявил официальный представитель госдепа США Марк Тонер.

«Слова имеют значение, а мы хотим видеть атмосферу, которая является дружеской и открытой для тесного сотрудничества», — цитирует «РИА Новости» заявление Тонера со ссылкой на Reuters.

Как писали ранее «Известия», президент Филиппин Родриго Дутерте уже заявил, что сожалеет о своем высказывании в адрес американского лидера Барака Обамы. Перед этим президент США заявил, что попросил своих советников оценить, будет ли продуктивной встреча с лидером Филиппин Родриго Дутерте.

Напомним, президент Филиппин ранее порекомендовал Бараку Обаме не вмешиваться во внутренние дела страны и назвал своего американского коллегу нецензурными словами. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.

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