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Обама встретился с оскорбившим его президентом Филиппин в Лаосе

Глава МИД Филиппин сообщил после встречи, что отношения между двумя государствами очень крепки

Американский лидер Барак Обама встретился с оскорбившим его ранее президентом Филиппин Родриго Дутерте. Они обменялись любезностями.

«Я очень счастлив, что это произошло», — цитирует Reuters слова министра иностранных дел Филиппин Перфекто Ясая после короткой встречи двух лидеров.

Глава филиппинского МИДа также отметил, что отношения между его страной и США достаточно крепки.

Ранее «Известия» писали, что причиной отмены запланированной встречи Обамы с главой Филиппин стали высказывания, которые тот позволил себе в адрес американского лидера. Они вызывают сомнение в продуктивности такой встречи.

До этого Родриго Дутерте заявил, что сожалеет о своем высказывании в адрес американского лидера Барака Обамы. Перед этим президент США заявил, что попросил своих советников оценить, будет ли продуктивной встреча с лидером Филиппин.

Дутерте ранее порекомендовал Бараку Обаме не вмешиваться во внутренние дела страны и назвал своего американского коллегу нецензурными словами. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Обама встретился с оскорбившим его президентом Филиппин в Лаосе

Глава МИД Филиппин сообщил после встречи, что отношения между двумя государствами очень крепки

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