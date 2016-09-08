IPC установил личность белоруса, пронесшего флаг России на Играх в Рио

Международный паралимпийский комитет (IPC) установил личность белорусского спортсмена, пронесшего российский флаг на церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортивная организация в настоящий момент принимает решение о санкциях по данному вопросу. Об этом сообщил журналист Press Association Мэтт МакГихэн.

«Белорусский спортсмен, ответственный за пронос флага России, опознан. Флаг конфискован. IPC изучает возможные меры», — написал он на своей странице в сети Twitter.

Напомним, церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе российский флаг. Атлет прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован.

Ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель назвал отстранение российских спортсменов от Игр самым неправильным шагом за всю историю паралимпийского движения. Он также заявил, что на церемонии открытия спортсмены его страны пройдут с флагом Белоруссии, а сам он при этом развернет российский флаг на трибуне. В ответ на это в IPC заявили, что расценят подобный жест как «политический протест» и примут «определенные меры».

Российская сборная была отстранена от Паралимпиады-2016 после доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором бездоказательно говорится о существующей в РФ некоей «допинг-системы на уровне государства». Позже индивидуальные иски спортсменов на решение были отклонены в различных инстанциях.

Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 8 по 18 сентября. Российская команда проведет собственные соревнования 8–9 сентября в Подмосковье.

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