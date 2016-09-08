Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг России на Играх в Рио

Владимир Лукин заявил, что Россия впредь будет платить той же монетой
Паралимпийский комитет России (ПКР) благодарен белорусским спортсменам, пронесшим флаг РФ на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил глава спортивной организации Владимир Лукин.
«Я могу только поблагодарить нашего белорусского коллегу, спортсмена, имени которого я, к сожалению, пока не знаю. В это сложное время он вспомнил о нас, о справедливости, о том, что политика не должна вмешиваться в спортивные соревнования. Особенно в паралимпийские, которые имеют особый гуманный смысл», — приводит его слова агентство ТАСС.
Лукин также отметил, что в России никогда не забудут жеста белорусских спортсменов и впредь будут «платить той же монетой».
«Я еще узнаю, была ли это акция комитета Белоруссии или отдельного спортсмена, но в любом случае я приветствую и благодарю белорусских коллег. Мы с ними всегда дружим», — сказал он.
Напомним, церемония открытия Паралимпиады-2016 состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Во время парада один из белорусских спортсменов развернул на стадионе российский флаг. Атлет прошел с ним около четверти круга, после чего флаг конфисковали. До этого глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявлял о поддержке российских атлетов и, несмотря на предупреждения международных спортивных организаций, говорил о том, что развернет российский флаг на трибуне во время церемонии открытия.
Напомним, решение о дисквалификации ПКР и об отстранении сборной России от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро было принято Международным паралимпийским комитетом (IPC) в начале августа. Основанием для решения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) по руководством Ричарда Макларена, в котором бездоказательно говорится об уничтожении допинг-проб 35 спортсменов, а также о существовании в России некоей «допинг-системы на уровне государства». Иски паралимпийцев с требованием отменить решение IPC позже были отклонены различными инстанциями.
Напомним, Паралимпиада пройдет с 8 по 18 сентября. Российская команда проведет собственные альтернативные соревнования 8–9 сентября в Подмосковье.
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