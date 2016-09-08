В Белоруссии рассказали, зачем пронесли флаг РФ по стадиону «Маракана»

Председатель Паралимпийского комитета Республики Беларусь Олег Шепель заявил, что белорусская делегация пронесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от соревнований.



«Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации», — цитирует Шепеля белорусское агентство «Белта».



В свою очередь, Международный паралимпийский комитет (IPC) установил личность представителя делегации Республики Беларусь, который нес российский флаг. IPC изучает возможные штрафные санкции.



Напомним, церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе российский флаг. Он прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован организаторами.



Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о массовом применении допинга в российском спорте. Российские паралимпийцы вынуждены пропустить Паралимпиаду, которая в эти дни проходит в Рио-де-Жанейро, кроме того, решение IPC распространяется и на Игры 2018 года в Южной Корее.



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