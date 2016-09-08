В Кремле восхищены поступком белоруса, вынесшего флаг России в Рио

Поступок белоруса Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес на стадион флаг России, достоин восхищения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде», — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу вице-президента Паралимпийского комитета России, который предложил наградить белорусского спортсмена орденом Дружбы.

«Пока не могу сказать, не знаю, но с другой стороны, собственно, если так считает вице-президент, то у него есть все возможности выступить с такой инициативой», — сказал Песков.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала члена белорусской делегации, который на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро вынес российский флаг, героем. Она также пригласила представителей британского издания Guardian в Россию для встречи с паралимпийцами после заявления журналистов о том, что появление российского флага на открытии Паралимпиады испортило доброжелательное настроение мероприятия.

Как сообщали «Известия», церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе российский флаг. Он прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован организаторами.

Читайте также:

Демонстрация флага РФ на Паралимпиаде — это позиция властей Белоруссии

