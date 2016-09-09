Астахов: детская тема стала главной в государственной повестке дня

Бывший уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов заявил, что за время своей работы на посту детского омбудсмена ему удалось произвести настоящую революцию в сознании российского общества, которое повернулось лицом к проблемам детей.

Об этом экс-омбудсмен написал в своем Instagram.

«Детская тема наконец-то стала главной в государственной повестке дня.

Уверен, что отношение к сиротам, инвалидам, детям с особенностями в России уже никогда не будет черствым, равнодушным, безграмотным, циничным!» — написал Астахов.

Он также поблагодарил своих коллег за совместную тяжелую работу в течение более шести лет.

«Спасибо за бесценный опыт работы в команде двух президентов России!

Спасибо всем коллегам по государственной службе за поддержку этой необыкновенно сложной миссии!» — подытожил экс-уполномоченный по правам детей при президенте РФ.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности. Уполномоченным при президенте РФ по правам детей была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова.



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