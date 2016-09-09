Астахов: детская тема стала главной в государственной повестке дня

Бывший уполномоченный по правам детей при президенте РФ считает, что за время его службы ему удалось повернуть общество лицом к проблемам детей
Бывший уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов заявил, что за время своей работы на посту детского омбудсмена ему удалось произвести настоящую революцию в сознании российского общества, которое повернулось лицом к проблемам детей.
Об этом экс-омбудсмен написал в своем Instagram.
«Детская тема наконец-то стала главной в государственной повестке дня.
Уверен, что отношение к сиротам, инвалидам, детям с особенностями в России уже никогда не будет черствым, равнодушным, безграмотным, циничным!» — написал Астахов.
Дорогие друзья! Большое спасибо всем, кто работал вместе со мной и моей Командой Уполномоченных по правам ребенка все эти сложнейшие в нашей жизни 6 лет 8 месяцев и 10 дней! Нам вместе удалось сделать очень многое. Произошла настоящая революция в сознании нашего Общества, которое повернулось лицом к проблемам наших детей. Детская тема, наконец-то, стала Главной в Государственной Повестке Дня. Уверен, что отношение к сиротам, инвалидам, детям с особенностями в России уже никогда не будет черствым, равнодушным, безграмотным, циничным! Именно с этим мы все вместе боролись каждый день! Верю, что никогда не появятся на наших улицах бездомные и беспризорные дети, не вернется "бизнес на сиротах" и каждый рожденный малыш будет жить в любящей его Семье! Спасибо за бесценный опыт работы в Команде двух Президентов России! Спасибо всем коллегам по Государственной Службе за поддержку этой необыкновенно сложной Миссии! С уважением, П. А.
Он также поблагодарил своих коллег за совместную тяжелую работу в течение более шести лет.
«Спасибо за бесценный опыт работы в команде двух президентов России!
Спасибо всем коллегам по государственной службе за поддержку этой необыкновенно сложной миссии!» — подытожил экс-уполномоченный по правам детей при президенте РФ.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности. Уполномоченным при президенте РФ по правам детей была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова.
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