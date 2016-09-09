В Кремле прокомментировали отставку Астахова

В Кремле заявили, что кандидаты на должность уполномоченного при президенте по правам детей выбирались из числа активных общественных деятелей — в частности, имеющих опыт работы в организациях, занимающихся защитой детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что назначенная на эту должность Анна Кузнецова имеет огромный опыт в этой области.

Множество кандидатов

По словам Пескова, на должность детского омбудсмена рассматривались различные кандидатуры.

«Естественно, кандидатуры тех общественных деятелей и тех граждан, которые за последние годы активно работали в рамках общественных структур, и тех, кто проявлял активность в направлении, смежном направлению, связанному с защитой прав ребенка», — уточнил он.

Говоря о перспективах трудоустройства Павла Астахова, Песков сказал, что ему пока неизвестно о каких-либо планах экс-омбудсмена.

Опытный специалист

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Анна Кузнецова «имеет достаточно приличный опыт, несмотря на то что она достаточно молодая». Песков также напомнил, что с 2011 года она работала в службе доверия для беременных, была главой регионального отделения Общероссийского общественного движения «Матери России» в Пензе, а кроме этого, возглавляла соответствующую комиссию по межконфессиональному взаимодействию и занималась вопросами благотворительности.

«Что главное, она сама родила шестерых детей, это гораздо важнее, чем то, что я вам перечислил», — подчеркнул он.

По мнению пресс-секретаря главы государства, Кузнецова имеет богатый опыт «и ее человеческие качества позволяют надеяться на то, что она сможет быть эффективным омбудсменом».

В пятницу президент России Владимир Путин освободил от должности Павла Астахова. Уполномоченным при президенте РФ по правам детей была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова.

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