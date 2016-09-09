В Кремле осудили ядерные испытания КНДР

В Москве заявили о готовности к плотной координации с целью выработки международной реакции на действия Пхеньяна
Новые ядерные испытания КНДР вызывают серьезную обеспокоенность, нагнетают напряденность и заслуживают осуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу.
«Безусловно, это событие вызывает крайнюю обеспокоенность. Позиция России хорошо известна: мы считаем, что это не соответствует нормам и принципам международного права и заслуживает осуждения, мы считаем, что подобные действия КНДР далеко не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, более того, идет нагнетание напряженности», — сказал он.
Дмитрий Песков также добавил, что в Кремле призывают Южную Корею к сдержанности и выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом представитель Кремля отметил, что Россия готова к плотной координации по выработке международной реакции на действия КНДР.
«Москва готова к самой плотной координации своих шагов с целью выработки международной реакции на эти действия Пхеньяна. Она будет со всеми партнерами вести интенсивные консультации», — сказал он.
Напомним, ранее в пятницу озабоченность в связи с испытаниями КНДР выразил глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр отметил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию со своим японским коллегой.
В пятницу, 9 сентября, президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о новых ядерных испытаниях КНДР. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных испытания станут крупнейшими в истории КНДР. При этом источник в российских силовых структурах сообщил о том, что мощность взрыва составила 30 килотонн.
«Известия» писали, что в этот же день СБ ООН по просьбе Южной Кореи, Японии и США проведет экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.