В Кремле осудили ядерные испытания КНДР

Новые ядерные испытания КНДР вызывают серьезную обеспокоенность, нагнетают напряденность и заслуживают осуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу.

«Безусловно, это событие вызывает крайнюю обеспокоенность. Позиция России хорошо известна: мы считаем, что это не соответствует нормам и принципам международного права и заслуживает осуждения, мы считаем, что подобные действия КНДР далеко не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, более того, идет нагнетание напряженности», — сказал он.

Дмитрий Песков также добавил, что в Кремле призывают Южную Корею к сдержанности и выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом представитель Кремля отметил, что Россия готова к плотной координации по выработке международной реакции на действия КНДР.

«Москва готова к самой плотной координации своих шагов с целью выработки международной реакции на эти действия Пхеньяна. Она будет со всеми партнерами вести интенсивные консультации», — сказал он.

Напомним, ранее в пятницу озабоченность в связи с испытаниями КНДР выразил глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр отметил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию со своим японским коллегой.

В пятницу, 9 сентября, президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о новых ядерных испытаниях КНДР. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных испытания станут крупнейшими в истории КНДР. При этом источник в российских силовых структурах сообщил о том, что мощность взрыва составила 30 килотонн.



«Известия» писали, что в этот же день СБ ООН по просьбе Южной Кореи, Японии и США проведет экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией.

