Источник: мощность ядерных испытаний КНДР составила 30 килотонн

Ранее сообщалось, что СБ ООН проведет экстренное заседание по КНДР 9 сентября
Предполагаемая мощность ядерных испытаний КНДР составила порядка 30 килотонн. Об этом заявил источник в силовых структурах России.
«Предварительная мощность испытанного ядерного боеприпаса — 30 килотонн», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Напомним, около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в пятницу, 9 сентября, в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР. Кроме того, южнокорейские военные сообщили о том, что мощность взрыва могла составлять 10 килотонн. Специалисты подчеркнули, что в случае подтверждения этих данных, испытания станут крупнейшими в истории КНДР.
Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал страны, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
Также «Известия» писали, что СБ ООН 9 сентября по просьбе Южной Кореи, Японии и США проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение проведенных КНДР испытаний. Кроме того, сообщалось, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. В ходе переговоров лидеры обсудили ответные меры.
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