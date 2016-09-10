Белорус, вынесший флаг РФ в Рио, рассказал о причинах своего поступка

Сотрудник белорусского Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, рассказал о том, что заставило его совершить этот поступок.



Согласно информации, размещенной на сайте Министерства спорта и туризма Белоруссии, Фомочкин нисколько не сожалеет о совершённом поступке. Особенно непонятным для него было то, что глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен в своей речи на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио говорил, что все мы являемся частью мира, однако российских паралимпийцев из этого мира он исключил.



По мнению Андрея Фомочкина, паралимпийцы жили идеей спортивных соревнований, благодаря этой идее ежедневно превозмогая свои недуги. Но их лишили этой мотивации, не доказав ни их вины, ни вины организации, которая их объединяет. Он подчеркнул, что для людей с ограниченными возможностями спорт стал смыслом жизни, позволяющим не сидеть в четырёх стенах, а реализовать себя и быть полезными обществу.

Напомним, Андрей Фомочкин за вынос на арену флага России был лишен аккредитации на Паралимпиаде в Рио. Такому же наказанию подвергся еще один из руководителей белорусской сборной, его имя пока неизвестно.

Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая заявила, что в России существует «государственная допинг-система».

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