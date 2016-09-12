США прекратили полеты разведчиков в районе Черного моря

Ведущие мониторинг передвижений военной авиации США западные сайты сообщили об остановке полетов американских самолетов-разведчиков в акватории Черного моря.

Командование США, по их мнению, могло принять такое решение в связи с окончанием российских военных учений «Кавказ-2016», передает «Интерфакс».

Как писали «Известия», самолеты-разведчики США в последние недели регулярно совершали подлеты над Черным морем близ российской границы. В четверг утром американский патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon приблизился к Севастополю на расстояние менее 70 км. Эту информацию подтверждают данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Ранее три американских самолета совершили разведывательные полеты над акваторией Черного моря. Первый вылетел с греческой авиабазы Суда-бей, два других направились в полет с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

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