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Понедельник,
12 сентября
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Лавров обсудил испытания КНДР с главой МИД Китая

Министры договорились продолжить координацию позиций двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил очередные ядерные испытания КНДР со своим китайским коллегой Ван И. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«12 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Россия и КНР осудили действия Пхеньяна и подчеркнули важность того, что все заинтересованные стороны воздержались от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности. Министры также подтвердили приверженность двух стран политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Также Сергей Лавров и Ван И договорились продолжить координацию позиций двух стран по данному вопросу.

Ранее в понедельник «Известия» писали что представители армии Южной Кореи заявили о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию. Как отметил представитель минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн, у Пхеньяна есть специальный тоннель, где испытания могут пройти в любое время.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщили о том, что КНДР провела новые ядерные испытания 9 сентября. Информацию позже официально подтвердили в КНДР. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт. Источник в силовых структурах России заявил, что мощность взрыва могла составить 30 кт.

Совбез ООН провел экстренное совещание и заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Лавров обсудил испытания КНДР с главой МИД Китая

Министры договорились продолжить координацию позиций двух стран

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