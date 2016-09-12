Лавров обсудил испытания КНДР с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил очередные ядерные испытания КНДР со своим китайским коллегой Ван И. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«12 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Россия и КНР осудили действия Пхеньяна и подчеркнули важность того, что все заинтересованные стороны воздержались от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности. Министры также подтвердили приверженность двух стран политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Также Сергей Лавров и Ван И договорились продолжить координацию позиций двух стран по данному вопросу.

Ранее в понедельник «Известия» писали что представители армии Южной Кореи заявили о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию. Как отметил представитель минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн, у Пхеньяна есть специальный тоннель, где испытания могут пройти в любое время.



Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщили о том, что КНДР провела новые ядерные испытания 9 сентября. Информацию позже официально подтвердили в КНДР. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт. Источник в силовых структурах России заявил, что мощность взрыва могла составить 30 кт.

Совбез ООН провел экстренное совещание и заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.

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