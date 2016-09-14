Пучков отдал поручение ускорить выплаты жителям подтопленного села

Руководитель российского Министерства Чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков, прибывший в село Кокшаровка в Приморском крае, отдал поручение ускорить выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от разрушительного наводнения.

Сейчас в Кокшаровке вода сошла, спасатели проводят крупномасштабные аварийно-восстановительные работы. Глава МЧС России осмотрел пострадавший от наводнения сельский детский сад №29 и поручил выделить необходимые средства на его реконструкцию.

Министр также поручил ускорить выплаты компенсаций жителям района.

«Все, кто прописан здесь, получат помощь», - приводит ТАСС слова Пучкова, которые он произнес, отвечая на вопросы местных жителей по поводу выплат.

Кроме того, министр отдал поручение главе Чугуевского муниципального района Анатолию Баскакову провести сходы жителей, выслушать их проблемы и обеспечить их решение.

Также Пучков совместно с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским совершил облет территорий, пострадавших от паводков.

Ранее «Известия» сообщали, что в результате прохождения тайфуна «Лайонрок», принесшего трехмесячную норму осадков, в 38 населенных пунктах Приморья было подтоплено более 3,2 тыс. домов, в которых проживает свыше 7,5 тыс. человек. Из зоны бедствия было эвакуировано свыше 700 человек.

По заявлениям главы МЧС России Владимира Пучкова, восстановительные работы в Приморском крае завершатся к сентябрю 2017 года.

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