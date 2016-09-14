Глава Роспотребнадзора поддержала эмбарго на соль

Роспотребнадзор поддерживает ограничения на ввоз соли и готов к контролю над продэмбарго. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на встрече с журналистами в среду.

«У нас достаточный опыт контроля за прекращением ввоза в страну той или иной продукции, в том числе за продуктами питания. Мы поддерживали и поддерживаем сегодня уже реализуемые решения. Поэтому здесь всё по сложившейся, устоявшейся схеме совместно с коллегами на границе и в таможне», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Напомним, накануне «Известия» писали о том, что правительство РФ внесло соль в список продовольственного эмбарго. Ограничение вступит в силу с 1 ноября текущего года. Продукт запрещено ввозить из стран, в отношении которых введены ограничения на импорт продовольственных товаров.



Позже в Минсельхозе РФ заявили, что меры не скажутся на обеспечении внутренних потребностей страны. В ведомстве отметили, что выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения внутреннего производства.



Продуктовое эмбарго со стороны России было введено в августе 2014 года в ответ на западные санкции. 1 июля текущего года российским руководством было принято решение о продлении эмбарго в отношении западных стран до 31 декабря 2017 года.



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