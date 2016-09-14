Адвокат: защита не знает о швейцарских счетах Захарченко

Защите замруководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, ничего не известно о счетах его семьи в Швейцарии. Об этом заявил адвокат Юрий Новиков.

«Об этом мы узнали из прессы. О каких-либо счетах нам ничего не известно, следственных действий по данному факту не проводится», — приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. По информации журналистов, всего было обнаружено шесть счетов, на каждом из которых находятся суммы от €45 млн до €47 млн. Это значит, что в общей сложности на счетах находится около €300 млн.

Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

