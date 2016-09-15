Тренер боксера Алояна: о дисквалификации не может быть и речи

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет расследование из-за положительной допинг-пробы российского боксера Миши Алояна на ОИ в Рио-де-Жанейро, но спортсмен должен избежать дисквалификации, если не будет никакой ангажированности, заявил тренер боксера Эдуард Кравцов.



При этом тренер Алояна Кравцов подтвердил сам факт положительной допинг-пробы и объяснил, что спортсмен простыл во время подготовительного сбора в Сочи и принял капли, которые разрешены в тренировочном процессе.



«Пока Алоян отдыхает, сейчас будет проведено расследование со стороны WADA, на контроле ситуацию держит Олимпийский комитет России (ОКР). Если не будет никакой ангажированности, о дисквалификации никакой не может быть и речи», — сказал Кравцов агентству «Р-Спорт».

По его словам, никто не отрицает сложившуюся ситуацию. Капли эти были выписаны по назначению врача, принимались только в тренировочный период по согласованию с доктором команды. В соревновательный период, разумеется, спортсмен их не принимал, возможно, остался какой-то остаточный эффект, сказал Кравцов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что опубликованные 14 сентября хакерской группой Fancy Bear документы о допинг-тестах спортсменов из разных стран мира, включая США, являются подлинными.

Как писали «Известия», хакерская группа Fancy Bear после взлома баз данных WADA заявила, что в число сдавших положительные допинг-тесты спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро попал и российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебро в Рио.



«Уже написаны объяснительные, есть чеки от доктора. Олимпийский комитет занимается этим процессом, были объяснительные отправлены в WADA. В 99% случаев спортсмены отделываются выговорами, ничего тут такого нет в этом случае», — добавил тренер.



Сам российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, заявил, что никогда не принимал никаких запрещенных препаратов.

