ОКР прокомментировал информацию о положительной пробе боксера Алояна

Олимпийскому комитету России не было известно ничего о положительной допинг-пробе боксера Миши Алояна, сданной во время ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил руководитель главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях, глава российской делегации в Бразилии Игорь Казиков.

«Мне ничего не было известно о положительной пробе Алояна. Надо разбираться с тем, что случилось. Во время Игр абсолютно не было никаких сообщений о положительных допинг-пробах по нашей сборной», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Напомним, накануне хакерская группа Fancy Bears опубликовала информацию о 25 спортсменах из восьми стран, которые употребляли запрещенные вещества. В их число попал и Алоян, завоевавший серебро Олимпийских игр 2016 года. По данным хакеров, спортсмен в последний соревновательный день сдал положительный допинг-тест. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позднее подтвердило подлинность украденных документов. При этом сам боксер заявил, что никогда не принимал никаких запрещенных препаратов.

Ранее стало известно, что антидопинговое агентство разрешало некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты, потому что они представили справки об их необходимости. В частности, в список попали знаменитые теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.



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