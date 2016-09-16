Названия на пачках сигарет напишут «белым по грязно-болотному»

Появление унифицированной зелено-коричневой, почти болотной (цвет Pantone 448C) пачки для всех сигарет, где не будет ни логотипа марки, ни фирменных цветов, уже не за горами. Но вводить «обезличенные» пачки начнут не с сигарет, а некурительных видов табака — например, нюхательного или жевательного. Таким образом потребителей будут потихоньку приучать к «обезличенному» товару. Министерство здравоохранения РФ уже подготовило поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию».

— Мы предложили ввести унифицированную пачку для некурительных табачных изделий, потому что они мало распространены в нашей стране. И такого рода инициатива могла бы стать первым шагом к тому, чтобы в последующем вслед за целым рядом государств ввести унифицированную упаковку на все табачные изделия, — рассказал «Известиям» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай. — Научные исследования убедительно доказали, что использование унифицированной упаковки снижает желание потребителей приобретать табачные изделия. И, соответственно, снижает распространенность курения. Поэтому меры, направленные на упаковку, всегда являются весьма эффективными.

В Минздраве уверены, что упаковка табачных изделий — это один из способов рекламы.

— Если мы посмотрим в целом, какую рекламу курильщик видит чаще всего, то это будет изображение пачки сигарет. Подсчитано, что курильщик видит лицевую сторону пачки несколько тысяч раз в год. Поэтому всякий раз он обращает внимание на какие-то ее позитивные детали, — пояснил Олег Салагай. — Именно поэтому меры, направленные на снижение привлекательности пачки, традиционно содержатся в антитабачном законодательстве.

Помимо этого изменения, в техрегламенте появятся новые требования к сигаретным пачкам. На них появится информация о «системных ядах, канцерогенных и мутогенных веществах», нанесенная шрифтом Helvetica, предупреждение о вреде курения будет занимать не менее 50% стороны пачки, а название сигарет будет нанесено «прописными буквами белого цвета». Если учесть, что сама пачка будет грязно-болотного цвета, то разглядеть, какие именно сигареты ты покупаешь, будет довольно сложно.

Кроме того, в пачках будет лист-вкладыш с предупреждением о вреде потребления табака. Причем изготовитель или импортер табачной продукции «должен обеспечить нанесение эскизов предупреждений о вреде потребления табачных изделий... в срок, не превышающий 12 месяцев со дня их утверждения».

Точную дату появления унифицированных пачек в Минздраве назвать затруднились.

— В настоящее время мы не говорим о каком-то конкретном сроке как для некурительных, так и для курительных табачных изделий, — сказал Олег Салагай. — Мы будем двигаться в контексте тех процедур, которые установлены законодательством о техническом регулировании.

