Apple распродала весь запас iPhone 7

Корпорация Apple распродала весь имеющийся запас новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus с помощью предзаказов, увидеть их в магазинах 16 сентября, в день официального старта продаж, будет нельзя.

В пятницу, когда новое семейство iPhone станет доступно для покупки для клиентов из США в Apple Store и других торговых точках, люди не смогут там найти новый iPhone 7 Plus или новую версию Jet Black для iPhone.

Корпорация Apple объявила о том, что эти две модели полностью проданы и их не будет в наличии.

Ранее «Известия» писали, что 7 сентября в Сан-Франциско Apple презентовала новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Глава корпорации Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов — iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом — и водонепроницаемость.

Позднее, 13 сентября, Apple выкатила мобильную операционную систему iOS 10 в окончательном варианте.