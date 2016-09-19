Полиция задержала подозреваемого в терактах в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Сотрудники полиции после перестрелки задержали подозреваемого в осуществлении терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. 28-летний Ахмад Хан Рахами был арестован в городе Линден (штат Нью-Джерси).

Телеканал CBS опубликовал видео задержания.

Как писали «Известия» ранее, по данным ФБР США, подозреваемый в подготовке взрыва в Нью-Йорке Ахмад Хан Рахами родился в Афганистане. Его рост составляет около пяти футов, весит он примерно 200 фунтов.



Напомним, вечером в субботу, 17 сентября, в западной части Манхэттена произошел взрыв, в котором пострадали 29 человек. Сообщалось, что Рахами попал на записи камер наблюдения в районе происшествия. Через сутки после инцидента в городе Элизабет в штате Нью-Джерси был обнаружен пакет с самодельными бомбами, который взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать. Правоохранители намерены допросить Рахами по этим случаям. Кроме того, он будет допрошен в связи с инцидентом в городе Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси), где в субботу также взорвалась самодельная бомба.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что взрыв на Манхэттене связан со взрывами в Нью-Джерси. Позже президент США Барак Обама заявил об отсутствии связи между инцидентами в Нью-Йорке и Нью-Джерси и нападением в Миннесоте, где также 17 сентября мужчина, выкрикивая религиозные лозунги, ранил восьмерых человек в торговом центре города Сент-Клауд. Злоумышленник был ликвидирован сотрудниками местной полиции.

Читайте также:

СМИ: подрывник в Нью-Йорке мстил за отношение к ЛГБТ-сообществу