Мосгорсуд оставил под стражей полковника Дмитрия Захарченко

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом исполняющего обязанности замначальника антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко.

Таким образом, жалоба защиты была отклонена.

В ходе заседания Захарченко сообщил, что не скрывался от следствия, а оказывал ему содействие.



Подозреваемый указал на то, что у него нет имущества за границей, а все документы находятся у следователя, поэтому он недоумевает, почему его не отправляют под домашний арест.



В свою очередь прокурор заявил, что Захарченко на $16 млн открыли уже после того, как он был взят под стражу и их конечный бенефициар в данный момент устанавливается.



Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следователя.

Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.



Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировали о том, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.



По информации журналистов, всего было обнаружено шесть счетов, на каждом из которых находятся суммы от €45 млн до €47 млн. Это значит, что в общей сложности на счетах находится около €300 млн.

