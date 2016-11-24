Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мосгорсуд оставил под стражей полковника Дмитрия Захарченко

Обвиняемый заявил, что содействует следствию и не понимает, почему ему не определят меру в виде домашнего ареста

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом исполняющего обязанности замначальника антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко.

Таким образом, жалоба защиты была отклонена. 

В ходе заседания Захарченко сообщил, что не скрывался от следствия, а оказывал ему содействие.

Подозреваемый указал на то, что у него нет имущества за границей, а все документы находятся у следователя, поэтому он недоумевает, почему его не отправляют под домашний арест.

В свою очередь прокурор заявил, что Захарченко на $16 млн открыли уже после того, как он был взят под стражу и их конечный бенефициар в данный момент устанавливается.

Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следователя. 

Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировали о том, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. 

По информации журналистов, всего было обнаружено шесть счетов, на каждом из которых находятся суммы от €45 млн до €47 млн. Это значит, что в общей сложности на счетах находится около €300 млн.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Мосгорсуд оставил под стражей полковника Дмитрия Захарченко

Обвиняемый заявил, что содействует следствию и не понимает, почему ему не определят меру в виде домашнего ареста

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке