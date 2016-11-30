Глава МИД Франции призвал не снимать санкции с России

Санкции против России не должны быть отменены, так как это нарушит выполнение Минских договоренностей и затормозит разрешение кризиса на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

Эйро назвал возможное ослабление антироссийских мер «ошибкой для наших стратегических интересов», а также «отказом от Минских соглашений», передает ТАСС.

«Это ослабит цель разрешения конфликта и станет победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны», — сказал Эйро, имея в виду Украину.

Отметим, что в Европе уже давно нет единства в вопросе санкций против России. Президенты Чехии и Сербии Милош Земан и Томислав Николич во вторник провели в Праге переговоры, по итогам которых совместно заявили о необходимости отмены санкций против России.

В то же время ранее глава комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер заявили, что власти Германии и Евросоюз должны усилить давление на Россию. Они связали это с успехом сирийской армии в Алеппо.

Читайте также:

Захарова прокомментировала призыв ужесточить санкции против России