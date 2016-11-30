Володин прибыл в Гавану на прощание с Фиделем Кастро

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Гавану для участия в церемонии прощания с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро. Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Хосе Мартин. В составе российской делегации прибыли также первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников (КПРФ), глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), член этого Комитета Сергей Железняк (ЕР) и депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).

Фидель Кастро, при жизни ставший одним из символов кубинской революции, скончался 26 ноября. Его тело было кремировано, церемония прощания с прахом продлится несколько дней, а похороны состоятся 4 декабря в Сантьяго-де-Куба. Российская делегация примет участие в церемонии прощания и, как ожидается, в траурном митинге, который состоится в Гаване 29 ноября в семь часов вечера по местному времени. После этого парламентарии вылетят в Москву, чтобы 1 декабря присутствовать в Кремле на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Уровень представительства российской делегации на прощание с Кастро соответствует масштабу события, пояснил «Известиям» вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, поскольку Фидель Кастро не был действующим лидером в момент смерти. В мире не существует четких дипломатических правил по поводу представительства на похоронах бывших лидеров стран, вопрос решается в каждом случае индивидуально. Так, на похоронах экс-президента Чехии Вацлава Гавела Россию представлял омбудсмен Владимир Лукин, на похоронах Нельсона Манделы - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (от США тогда приехал президент страны Барак Обама). А на проходах британского экс-премьера Маргарет Тэтчер российской делегации вообще не было.

Напомним, Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств.

После смерти Фиделя Кастро, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Госсовета и совета министров Кубы Раулем Кастро выразил соболезнования и отметил большой вклад революционера в становление дружеских отношений и стратегического партнерства между Россией и Кубой.

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