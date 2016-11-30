Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Володин прибыл в Гавану на прощание с Фиделем Кастро

Спикер Госдумы возглавляет российскую делегацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Гавану для участия в церемонии прощания с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро. Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Хосе Мартин. В составе российской делегации прибыли также первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников (КПРФ), глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), член этого Комитета Сергей Железняк (ЕР) и депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).

Фидель Кастро, при жизни ставший одним из символов кубинской революции, скончался 26 ноября. Его тело было кремировано, церемония прощания с прахом продлится несколько дней, а похороны состоятся 4 декабря в Сантьяго-де-Куба. Российская делегация примет участие в церемонии прощания и, как ожидается, в траурном митинге, который состоится в Гаване 29 ноября в семь часов вечера по местному времени. После этого парламентарии вылетят в Москву, чтобы 1 декабря присутствовать в Кремле на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Уровень представительства российской делегации на прощание с Кастро соответствует масштабу события, пояснил «Известиям» вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, поскольку Фидель Кастро не был действующим лидером в момент смерти. В мире не существует четких дипломатических правил по поводу представительства на похоронах бывших лидеров стран, вопрос решается в каждом случае индивидуально. Так, на похоронах экс-президента Чехии Вацлава Гавела Россию представлял омбудсмен Владимир Лукин, на похоронах Нельсона Манделы - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (от США тогда приехал президент страны Барак Обама). А на проходах британского экс-премьера Маргарет Тэтчер российской делегации вообще не было.

Напомним, Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств.

После смерти Фиделя Кастро, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Госсовета и совета министров Кубы Раулем Кастро выразил соболезнования и отметил большой вклад революционера в становление дружеских отношений и стратегического партнерства между Россией и Кубой.

Читайте также:

Володин: РФ и Куба могут вместе противостоять существующим вызовам

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Володин прибыл в Гавану на прощание с Фиделем Кастро

Спикер Госдумы возглавляет российскую делегацию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке