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Керри порекомендовал Трампу советоваться с Госдепом перед переговорами

Госсекретарь США отметил, что избранному президенту не мешало бы прислушиваться к рекомендациям внешнеполитического ведомства

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что избранный президент и его помощники не интересуются мнением Госдепартамента перед беседами с мировыми лидерами, хотя это принесло бы им пользу.

Керри отметил, что ни Трамп, ни его представители не запрашивали в Госдепе тем для бесед с мировыми лидерами. Госсекретарь при этом отметил, что «бывает полезно получить совет, а последуете ли вы ему или нет — это уже другой вопрос», передает ТАСС.

«Я считаю, что бывает полезным спросить людей, работавших над разными темами на протяжении длительного периода времени, о текущем состоянии дел, о каких-либо конкретных проблемах, которые происходят в данный момент. Я думаю, что это полезно, и я бы, конечно, дал бы свои рекомендации, но этого не произошло», — добавил он.

Керри отметил, что несмотря на это, Госдеп активно занимается передачей дел новой администрации.

Напомним, ранее МИД Китая жестко отреагировал на разговор, который состоялся между Трампом и главой Тайваня Цай Инвэнь. Предположительно, этот телефонный разговор стал первым разговором между президентом США и главой Тайваня после разрыва дипломатических связей двух стран в 1979 году.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Керри порекомендовал Трампу советоваться с Госдепом перед переговорами

Госсекретарь США отметил, что избранному президенту не мешало бы прислушиваться к рекомендациям внешнеполитического ведомства

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