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В Липецке открылась экспозиция, посвященная погибшему в Сирии летчику

В музее представлены личные вещи Героя России Олега Пешкова

Экспозиция, посвященная памяти погибшего в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, открылась в Музее боевой славы Липецка.

В мероприятии приняли участие вдова летчика Гелена Пешкова, его дети — Арина и Александр, глава Липецка Сергей Иванов, штурман Су-24 Константин Мурахтин и военнослужащие Липецкого авиацентра. Право открыть экспозицию предоставили детям Олега Пешкова.

Как сообщает GOROD48, в экспозиции представлены личные вещи летчика: летная форма, его фотографии, копии аттестата, дипломов и грамоты.

По словам главы города Сергея Иванова, одной из новых школ, которая откроется в 29-м микрорайоне, будет присвоено имя летчика. В школе также появится отдельная комната памяти Героя России.

Напомним, 24 ноября 2015 года в ходе военной операции России в Сирии турецкий истребитель сбил российский Су-24, который пилотировал подполковник Олег Пешков. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему летчику звание Героя России.

Олег Пешков был похоронен в Липецке на городском кладбище 2 декабря 2015 года. В конце ноября текущего года на его могиле открыли памятник.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Липецке открылась экспозиция, посвященная погибшему в Сирии летчику

В музее представлены личные вещи Героя России Олега Пешкова

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