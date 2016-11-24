Памятник погибшему в Сирии летчику-герою Пешкову открыли в Липецке

Памятник погибшему в Сирии пилоту российского Су-24 Олегу Пешкову открыли на его могиле на городском кладбище Липецка.

Как сообщает GOROD48, на открытии памятника в годовщину смерти пилота присутствовали заместитель главкома ВКС генерал-майор Андрей Казакевич, глава обладминистрации Олег Королев и вдове пилота Гелена Пешкова.

Памятник выполнен из черного карельского гранита в виде двух крыльев, скрепленных контуром звезды из нержавеющей стали, высотой 2 м. На одном крыле высечен указ главы государства Владимира Путина о награждении подполковника звездой Героя России посмертно. Монумент был спроектирован вдовой летчика.

Напомним, 24 ноября 2015 года в ходе военной операции России в Сирии турецкий истребитель сбил Су-24, который пилотировал подполковник Олег Пешков. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему летчику звание Героя России.

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