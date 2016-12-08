СМИ: террористы «Ан-Нусры» просят власти САР эвакуировать их из Алеппо

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка) объявили о согласии покинуть сирийский Алеппо по северному коридору — дороге Кастелло — и попросили власти страны об эвакуации. Об этом сообщил телеканал Al-Manar со ссылкой на посредников, которые связываются с сирийскими военными от имени боевиков.



По информации СМИ, в настоящий момент правительственные войска Сирии готовятся к штурму последнего оплота группировки в районе Бустан-эль-Каср. Армия САР нанесла серию мощных ударов по огневым позициям и командным пунктам террористов.

7 декабря группа боевиков и бойцов вооруженной оппозиции вышла из центральных кварталов Алеппо по специально открытому для них коридору, присоединившись к режиму прекращения огня, передает «Лента.ру».

Накануне стало известно об освобождении от боевиков исторической части Алеппо. Правительственные силы проводят зачистку кварталов, покинутых террористами. В восточные районы города начали возвращаться мирные жители.

К настоящему моменту под контролем террористов остаются несколько районов к югу и юго-востоку от центра города.