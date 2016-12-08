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СК РФ допросил более 60 спортсменов по делам о допинге

Следствие также назначило экспертизу для проверки доводов комиссии Ричарда Макларена

Следственный комитет РФ по делам, связанным с нарушением антидопинговых правил, допросил более 60 спортсменов и провел обыски в ряде регионов страны, говорится в сообщении СК.

В сообщении ведомства сказано, что в рамках уголовных дел допрошены более 60 спортсменов, в числе которых Татьяна Чернова, Ольга Каниськина, Анна Чичерова, Татьяна Белобородова и другие. Кроме этого, допрошены высокопоставленные сотрудники Минспорта РФ, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в сообщении СК.

«Назначена документальная химико-аналитическая судебная экспертиза по методикам, рекомендованным WADA, а также комплексная криминалистическая экспертиза для проверки доводов Р. Макларена о возможности вскрытия пробирок Berlinger», — сообщает СК.

Ранее вице-премьер по вопросам спорта и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что обновленная система борьбы с допингом в России согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В конце ноября СК РФ допросил более 50 спортсменов в рамках расследования дел о допинге.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

СК РФ допросил более 60 спортсменов по делам о допинге

Следствие также назначило экспертизу для проверки доводов комиссии Ричарда Макларена

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