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«Шапекоэнсе» наберет новую команду из второй лиги

Президент клуба отметил, что ставка делается на молодежь в силу невозможности купить дорогих игроков

Президент «Шапекоэнсе» Иван Тоссо принял решение сформировать новую команду из игроков второго дивизиона. Об этом заявил сам Тоссо в эксклюзивном интервью известному испанскому изданию Marca.

Бразильская команда попала в авиакатастрофу 29 ноября. Тогда 71 человек из 77, находившихся на борту, погиб. Выжили всего 6, в том числе 3 футболиста. Команда направлялась на финальный матч Кубка Южной Америки. После трагедии клуб признали победителем турнира.

Тоссо добавил, что новый состав будет формироваться, исходя из финансовых возможностей клуба. Он отметил, что дорогих игроков покупать нет возможности. Поэтому Тоссо собирается сделать ставку на молодежь и футболистов бразильской серии В, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«Шапекоэнсе» наберет новую команду из второй лиги

Президент клуба отметил, что ставка делается на молодежь в силу невозможности купить дорогих игроков

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