Пентагон готовит предложения по борьбе с ИГ для администрации Трампа

Американское военное ведомство готовит ряд предложений, которые позволят США более активно проводить кампанию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России и некоторых других странах). Как пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных военных чиновников и конгрессменов США, Пентагон разрабатывает предложения в ответ на требования команды Трампа усилить военную операцию Соединенных Штатов против ИГ.

По данным издания, среди ключевых инициатив Пентагона — передача большей части полномочий по тактическому планированию операции из рук Белого дома американскому минобороны, а также общее снижение контроля администрации главы государства над процессом принятия решений по проведению операции. Скорее всего, военные предложат избранному президенту США Дональду Трампу предоставить им свободу в определении числа военных, участвующих в конкретной миссии, и отказаться от согласования с главой страны каждой операции и авиаудара.

В статье подчеркивается, что возможные изменения не отразятся на общем подходе США к операции против «Исламского государства»: Белый дом сохранит лишь ограниченный контингент на Ближнем Востоке, полагаясь в основном на силы союзников из числа местных жителей.

Отметим, что Соединенные Штаты в коалиции с рядом других стран наносят удары по ИГ в Сирии и Ираке с лета-осени 2014 года. В Сирии союзники действуют без согласования с властями страны. Вашингтон не ведет сотрудничество с Москвой, хотя РФ также наносит удары по боевикам, однако между российской и американской сторонами был подписан протокол о предотвращении конфликтов.

Ранее «Известия» писали, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес на пост министра обороны страны. Новый глава Пентагона прошел все горячие точки с 1991 года — обе кампании в Ираке и Афганистан, а после отставки работал в совете директоров оборонного предприятия.

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