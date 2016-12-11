Боевики ИГ снова пытались захватить Пальмиру

После перегруппировки террористы ИГ (запрещено в РФ) снова совершили попытку захватить Пальмиру. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, в попытке наступления участвуют более 4 тыс. боевиков.

Большая часть живой силы переброшена к Пальмире из Ракки. Бронетехника и вооружения переброшены из района Дейр-эз-Зор.



«В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои в городе Пальмира», — говорится в сообщении российского центра. Уточняется, что террористы несут серьезные потери, но пытаются прорваться и закрепиться на позициях внутри города.

«В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои в Пальмире», — отмечается в сообщении.