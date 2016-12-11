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Боевики ИГ снова пытались захватить Пальмиру

Более 4 тыс. боевиков были переброшены из Ракки

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

После перегруппировки террористы ИГ (запрещено в РФ) снова совершили попытку захватить Пальмиру. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, в попытке наступления участвуют более 4 тыс. боевиков.

Большая часть живой силы переброшена к Пальмире из Ракки. Бронетехника и вооружения переброшены из района Дейр-эз-Зор.

«В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои в городе Пальмира», — говорится в сообщении российского центра. Уточняется, что террористы несут серьезные потери, но пытаются прорваться и закрепиться на позициях внутри города.

«В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои в Пальмире», —  отмечается в сообщении.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Боевики ИГ снова пытались захватить Пальмиру

Боевики ИГ снова пытались захватить ПальмируБолее 4 тыс. боевиков были переброшены из Ракки

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