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Следователи установили подозреваемых в теракте в Каире

Данные были получены после изучения записей камер наблюдения в соборе

Следователи определили нескольких подозреваемых в совершении теракта в коптском соборе Каира, изучив записи камер наблюдения на месте происшествия. Об этом сообщил сообщил журналистам губернатор египетского города Атеф Абдель Хамид.

Как передает «РИА Новости» ссылкой на чиновника, все числящиеся на данный момент погибшими, поддаются опознанию. Кроме того, службы безопасности изучают все переговоры, проходившие по мобильным устройствам в районе теракта.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье утром в каирском районе Аббасия в церкви на территории коптского соборного комплекса. По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, 49 получили ранения. После взрыва в стране объявлен трехдневный траур.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Следователи установили подозреваемых в теракте в Каире

Данные были получены после изучения записей камер наблюдения в соборе

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