Тимошенко заявила о возможном исключении Савченко из «Батькивщины»

Депутаты украинской партии «Батькивщина» на заседании фракции обсудят вопрос об исключении народного депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко.

«Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией «Батькивщина» ничего общего нет», — приводит ее слова 112.ua.



Тимошенко также сообщила о решении собрать фракцию, пригласить на собрание Надежду Савченко и «обсудить с ней эти вещи и принять решение».

Ранее стало известно о встрече Савченко с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Комментируя встречу, Савченко заявила, что беседа была направлена на «усиление минского формата» и проходила в присутствии «российской стороны». Депутат назвала переговоры действенными.

Плотницкий также заявил, что встреча оказалась полезной. Он уточнил, что на переговорах обсуждался вопрос обмена пленными по формуле «всех на всех».

После встречи депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Юрий Береза пообещал «жесткие действия» в отношении Савченко, передает «Лента.ру». Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко после встречи обвинил Савченко в государственной измене.