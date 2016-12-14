Пентагон: сирийские войска спешно покинули Пальмиру, оставив технику

Официальный представитель Пентагона капитан 1-го ранга ВМС США Джефф Дэвис полагает, что сирийские правительственные войска «очень быстро» оставили боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России и ряде других стран) свои позиции в Пальмире, где могла находиться военная техника.

По словам Дэвиса, нападение боевиков на Пальмиру, «вероятно, стало одной из наиболее значительных контратак ИГ».

«В результате ИГ получила всю оставленную режимом (президента САР Башара Асада) технику. Там могла быть бронетехника и артиллерия», - приводит ТАСС слова представителя Пентагона.

Напомним, террористы «Исламского государства» совершили атаку на Пальмиру в минувшую пятницу. Боевики также предприняли попытку захватить нефтяные колодцы и военный аэродром в окрестностях города. Вечером в воскресенье, 11 декабря, появилась информация, что сирийские правительственные войска отступили с боями из центральной части города.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что боевики «Исламского государства» прорвались в Пальмиру благодаря атаке смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях.

Позже глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американское внешнеполитическое ведомство не располагает достоверной информацией о переходе Пальмиры под контроль боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Во вторник, 13 декабря, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, в частности вокруг Пальмиры.