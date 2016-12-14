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Путин стал самым влиятельным человеком мира по версии Forbes

Эту позицию российский президент занимает уже четвертый раз подряд

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский президент Владимир Путин четвертый раз подряд возглавил топ самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

«И у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», — пишет издание.

На втором месте оказался избранный президент США Дональд Трамп, на третьем — канцлер ФРГ Ангела Меркель, на четвертой строчке расположился председатель КНР Си Цзиньпин, на пятой — папа римский Франциск.

А вот нынешний президент США Барак Обама оказался всего лишь на 48-м месте.

Ранее другое американское издание — журнал Time объявил человеком года Дональда Трампа.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Путин стал самым влиятельным человеком мира по версии Forbes

Путин стал самым влиятельным человеком мира по версии ForbesЭту позицию российский президент занимает уже четвертый раз подряд

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